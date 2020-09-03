4-річний українець потребує допомоги небайдужих у лікуванні
Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті телеканалу " НТА "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку Донця)
Ще півроку тому Максиму Федашу лікарі поставили страшний діагноз — пухлина головного мозку четвертої стадії з метастазами в кістковому мозку.
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За цей час хлопчик пережив довгий процес встановлення діагнозу і шість курсів хіміотерапії.
Українські медики не змогли видалити злоякісну пухлину за допомогою хірургічного втручань і рідні Максима звернули за допомогою до іспанських лікарів.
"Провели консультацію з клінікою в Барселоні і вони готові нас прийняти" - розповів батько хлопчика.
Лікування обійдеться родині Максима майже в 207 тисяч євро. Цю суму їм необхідно зібрати до 14 вересня. На даний момент вдалося зібрати лише 30 тисяч євро.
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Три дівчинки і два хлопчики, проживають в міській лікарні №9 вже п'ять місяців поспіль. Діти поняття не мають, скільки їм ще доведеться жити в закритому приміщенні, вони позбавлені звичного дитячого життя і спілкування з однолітками.
При цьому держава поки що ніяк не може їм допомогти, оскільки суд ще не визначив їх подальше місце перебування.
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