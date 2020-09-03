4-річний українець потребує допомоги небайдужих у лікуванні

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті телеканалу " НТА "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку Донця)

Ще півроку тому Максиму Федашу лікарі поставили страшний діагноз — пухлина головного мозку четвертої стадії з метастазами в кістковому мозку.

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За цей час хлопчик пережив довгий процес встановлення діагнозу і шість курсів хіміотерапії.

Українські медики не змогли видалити злоякісну пухлину за допомогою хірургічного втручань і рідні Максима звернули за допомогою до іспанських лікарів.

"Провели консультацію з клінікою в Барселоні і вони готові нас прийняти" - розповів батько хлопчика.

Лікування обійдеться родині Максима майже в 207 тисяч євро. Цю суму їм необхідно зібрати до 14 вересня. На даний момент вдалося зібрати лише 30 тисяч євро.

"У цю суму входить дві хімотерапії, операція і три трансплантації кісткового мозку, які дуже потрібні Максиму" - розповіла мама хлопчика, і звернулася за допомогою до небайдужих українців.

4-річний Максимко уже пів року бореться з раком головного мозку четвертої стадії! Сім’я хлопчика потребує допомоги небайдужих у лікуванні

🙏Чотирирічний Максимко уже пів року бореться з раком головного мозку четвертої стадії! Сім’я хлопчика потребує допомоги небайдужих у лікуванні. ‼РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ: ПРИВАТБАНК 4731 1856 1970 6614 ФЕДАШ ГАЛИНА (МАМА) ‼

Gepostet von Телеканал НТА am Dienstag, 1. September 2020

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі просять про допомогу для дітей-сиріт, які вже місяць живуть в лікарні.

Три дівчинки і два хлопчики, проживають в міській лікарні №9 вже п'ять місяців поспіль. Діти поняття не мають, скільки їм ще доведеться жити в закритому приміщенні, вони позбавлені звичного дитячого життя і спілкування з однолітками.

При цьому держава поки що ніяк не може їм допомогти, оскільки суд ще не визначив їх подальше місце перебування.


 