4-річний українець потребує допомоги небайдужих у лікуванні

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті телеканалу " НТА "( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку Донця)

Ще півроку тому Максиму Федашу лікарі поставили страшний діагноз — пухлина головного мозку четвертої стадії з метастазами в кістковому мозку.

За цей час хлопчик пережив довгий процес встановлення діагнозу і шість курсів хіміотерапії.

Українські медики не змогли видалити злоякісну пухлину за допомогою хірургічного втручань і рідні Максима звернули за допомогою до іспанських лікарів.

"Провели консультацію з клінікою в Барселоні і вони готові нас прийняти" - розповів батько хлопчика.

Лікування обійдеться родині Максима майже в 207 тисяч євро. Цю суму їм необхідно зібрати до 14 вересня. На даний момент вдалося зібрати лише 30 тисяч євро.

"У цю суму входить дві хімотерапії, операція і три трансплантації кісткового мозку, які дуже потрібні Максиму" - розповіла мама хлопчика, і звернулася за допомогою до небайдужих українців.