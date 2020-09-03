23-річна українка стала командир відділення морської піхоти

Як передає Politeka.net, історію дівчини Христини розповіли у сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Дівчина з позивним "Самара" є командиром відділення морської піхоти і, як стверджують її товариші по службі, дасть фору багатьом офіцерам.

Командиром Христина стала, коли їй навіть не було 22 років.

"Я країну свою захищаю... Я для них командир. Своїх командирів я сама прошу не робити мені поблажок, треба щось зробити - я піду І зроблю. А підлеглі слухаються", - розповіла Христина.

Раніше ми повідомляли, що медик Тетяна Іванченко врятувала понад 500 українських військових на фронті.

Ще в 2014 вона поїхала передову з Одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.

Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".

Їй досі приходять повідомлення з подяками від врятованих воїнів. Їй пишуть матері і дружини врятованих бійців і називають "Ангел-спаситель".

Нагадавши, військовий РФ у прямому ефірі випадково розбовтав про злочини на Донбасі.

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