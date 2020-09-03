23-летняя украинка стала командиром отделения морской пехоты

Как передает Politeka.net, историю девушки Кристины рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Девушка с позывным "Самара" является командиром отделения морской пехоты и, как утверждают ее сослуживцы, даст фору многим офицерам.

Командиром Кристина стала, когда ей даже не было 22 лет.

"Я страну свою защищаю... Я для них командир. Своих командиров я сама прошу не делать мне поблажек, надо что-то сделать - я пойду и сделаю. А подчиненные слушаются", - рассказала Кристина.

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".