23-летняя украинка стала командиром отделения морской пехоты
Как передает Politeka.net, историю девушки Кристины рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Девушка с позывным "Самара" является командиром отделения морской пехоты и, как утверждают ее сослуживцы, даст фору многим офицерам.
Командиром Кристина стала, когда ей даже не было 22 лет.
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"Я страну свою защищаю... Я для них командир. Своих командиров я сама прошу не делать мне поблажек, надо что-то сделать - я пойду и сделаю. А подчиненные слушаются", - рассказала Кристина.
Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.
Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.
Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".
Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".
Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.
Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.
Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".