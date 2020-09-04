У перинатальному центрі Києва медикам вперше в історії української медицини вдалося врятувати життя двійнят, які з'явилися на світ на 23-му тижні вагою 560 і 570 грам



Як передає Politeka.net, про це повідомив батько дівчаток Андрій Липенко на своїй сторінці в Facebook.



"Вже понад три місяців, як народилися наші донечки-двійнята Анастасія і Аліса! Наші дівчатка-Ранні пташки, з'явилися на світ на 23-му тижні (5-му місяці вагітності) у вазі 560 і 570 грамів. Лікарі давали їм 1% з 100% на виживання, але вони виявилися дуже хоробрими", - повідомив Андрій Липенко.



Виходити двійню на такому маленькому терміні і при такій екстремально низькій масі тіла вдалося завдяки найвищому професіоналізму і досвіду лікарів Перинатального центру Києва. Тут зібрані унікальні фахівці, які врятували життя багатьох малюків народжених раніше терміну і в цей раз їм знову вдалося зробити диво.

"Це перша двійня, яка вижила в Україні на такому ранньому терміні і в такій маленькій вазі. Три місяці лікарі реанімації новонароджених 7-го пологового будинку боролися за життя наших дітей за що їм низький уклін", - подякував медикам Андрій.







За його словами, зараз стан дівчаток стабільний. Не так давно наші діти самостійно почали дихати, була проведена операція на очі і Насті, і Алісі. Вага дівчаток сьогодні 1870 і 1880 грам.

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