В Перинатальном центре Киева медикам впервые в истории украинской медицины удалось спасти жизни двойняшек, который появились на свет на 23-й неделе весом 560 и 570 грамм



Как передает Politeka.net, об этом сообщил отец девочек Андрей Липенко на своей странице в Facebook.



"Уже больше трёх месяцев, как родились наши доченьки-двойняшки Анастасия и Алиса! Наши девочки - ранние пташки, появились на свет на 23-й неделе (5-м месяце беременности) в весе 560 и 570 грамм. Врачи давали им 1% из 100% на выживание, но крошки оказались очень храбрыми", - сообщил Андрей Липенко.



Выходить двойню на таком маленьком сроке и при такой экстремально низкой массе тела удалось благодаря высочайшему профессионализму и опыту врачей Перинатального центра Киева. Здесь собраны уникальные специалисты, которые спасли жизни многих малышей рожденных раньше срока и в этот раз им снова удалось совершить чудо.

"Это первая двойня выжившая в Украине на таком раннем сроке и в таком маленьком весе. Три месяца врачи реанимации новорождённых 7-го роддома боролись за жизнь наших детей за что им низкий поклон", - поблагодарил медиков Андрей.







По его словам, сейчас состояние девочек стабильное. Не так давно наши дети самостоятельно начали дышать, была проведена операция на глазки и Насте, и Алисе. Вес девочек сегодня 1870 и 1880 грамм.

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