Україну чекає закриття шкіл і можливе повторення італійської епідеміологічної ситуації



Таку думку озвучив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін в інтерв'ю "Главкому"

Експерт зазначив, що діти є ідеальними розповсюджувачами для "китайського вірусу", і саме через це потрібно буде припиняти навчальний процес в Україні.

"Найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, тому що хоч діти і не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли в школу, в кінці вересня всі школи закриються", – розповів Александрін.

Також він підкреслив, що Україна може повторити епідеміологічний сценарій Італії.

"Я не хочу лякати, просто як інфекціоніст розумію: в кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була навесні в Італії або Іспанії, коли в лікарню будуть звозити величезну кількість хворих, медики змушені будуть з трьох пацієнтів вибирати одного, чиї шанси на одужання високі, і лікувати його", – додав Александрін.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, в Україні зафіксовано рекордний добовий приріст пацієнтів з "китайським" вірусом.

Інфекцію підтвердили у 2,8 тис.осіб.

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Нагадавши, українцям розповіли, що діється в лікарнях "червоної" зони.

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