Навіть російська журналістка засумнівалася в його словах

Один з перших ватажків " ДНР " Олександр Бородай почав переконувати російських журналістів у розвалі України

Журналістка проекту "Діана Каді" на YouTube-каналі задала йому питання про те, що він сам в інтерв'ю Прилєпіну та інші російські пропагандисти регулярно говорять про "швидкий розвал України". "Мені здається, Ви видаєте бажане за дійсне?"- засумнівалася журналістка.

Однак, незважаючи на ці прогнози, Україна продовжує нормально жити, і перспектив її розпаду не спостерігається.

Екс-бойовик відразу ж почав лякати прокремлівськими страшилками, заявляючи, нібито Україна вже почала свій розпад. За його словами, Україна нібито вже "почала розпад", оскільки Крим і 30% Донбасу (ОРДЛО) вже українською владою не контролюються.

"В Україні вже почався розпад, адже Крим і 30% Донбасу українська влада вже не контролює",- зазначив екс-бойовик, здається, немов він озвучив байки за методичкою кремлівських пропагандистів.

При цьому він не став говорити про те, що зазначені території були захоплені і від'єднані російською армією.

Він також почав говорити про те, що в осяжному історичному майбутньому повний розвал "обов'язково відбудеться": нібито Київ не контролює територію країни, зберігаючи контроль лише за "околицями міста".

"Центральна київська влада контролює лише Київ і деякі околиці цього міста по суті справи. І в будь - який момент цей розпад може стати реальністю", - заявив скандальний бойовик.

Нагадаємо, екс-бойовик Бородай почав марити завоюванням Києва.

Як повідомляла Politeka, Бородай видав плани остаточного захоплення ОРДЛО Росією, відео.

Також Politeka писала, що ватажок бойовиків "ДНР" зірвався і видав таємницю Путіна на Донбасі.