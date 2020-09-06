Один из первых главарей "ДНР" Александр Бородай принялся убеждать российских журналистов в развале Украины
Журналистка проекта "Диана Кади" на YouTube-канале задала ему вопрос о том, что он сам в интервью Прилепину и другие российские пропагандисты регулярно говорят о "скором развале Украины". "Мне кажется, вы выдаете желаемое за действительное?" - усомнилась журналистка.
Однако, несмотря на эти прогнозы, Украина продолжает нормально жить, и перспектив ее распада не наблюдается.
Экс-боевик сразу же начал пугать прокремлевскими страшилками, заявляя, якобы Украина уже начала свой распад. По его словам, Украина якобы уже "начала распад", поскольку Крым и 30% Донбасса (ОРДЛО) уже украинскими властями не контролируются.
Жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто больше не получит денег, «Если появилась…»
Сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео
Военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего
Настоящее имя Гарика Харламова стало шоком: "И тут всех удивил!"
"В Украине уже начался распад, ведь Крым и 30% Донбасса украинская власть уже не контролирует", - отметил экс-боевик, кажется, словно он озвучил байки по методичке кремлевских пропагандистов.
При этом он не стал говорить о том, что указанные территории были захвачены и отсоединены российской армией.
Он также начал говорить о том, что в обозримом историческом будущем полный развал "обязательно произойдет": якобы Киев не контролирует территорию страны, сохраняя контроль лишь за "окрестностями города".
"Центральная Киевская власть контролирует лишь Киев и некоторые окрестности этого города по сути дела. И в любой момент этот распад может стать реальностью", - заявил скандальный боевик.
Напомним, экс-боевик Бородай забредил завоеванием Киева.
Как сообщала Politeka, Бородай выдал планы по окончательному захвату ОРДЛО Россией, видео.
Также Politeka писала, что главарь боевиков "ДНР" сорвался и выдал тайну Путина на Донбассе.