Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай мимоволі підтвердив, що на Донбасі воюють "добровольці" з Росії

Як повідомляє Politeka.net, відео з зізнанням опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Бородай повідомив, що росіяни гинуть на полі бою.

"Буквально вчора вивезли два тіла загиблих російських добровольців. Трохи добровольців з Росії зараз воюють на Донбасі, але, тим не менш, воюють. І ось вони гинуть", – каже Бородай на відео.

Слід нагадати, що раніше Бородай зізнався, що квазіреспубліки на Донбасі з'явилися тільки завдяки президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я хотів би сказати, що ми конкретно такій людині, як президент РФ Володимир Путін, дещо винні. Малість заборгували – життям. Всі, хто прийшов на початку 2014 року, знає, яка ситуація склалася у другій половині липня. Якщо б не його політика, його рішення і дії, то нас би не було. Також, як і не було б "російського" Донбасу", – говорив Бородай.

Також раніше повідомлялося, що один з перших ватажків підконтрольних Росії бойовиків самопроголошеної «ДНР» Олександр Бородай заявив про необхідність захопити нові українські території.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

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