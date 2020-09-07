Українська модель Анастасія Зінченко, яка в розпал пандемії коронавірусу застрягла в Ухані разом зі своєю собачкою, заручилась із головою Державної міграційної служби Максимом Соколюком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Як відомо, Анастасія на декілька місяців лишилася в Китаї зі своїм песиком Мішель. Дівчині допомагав повернутися додому голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Тоді між ними зав'язався роман, і зараз пара вже заручилась.

Про свої стосунки 43-річний глава ДМС і молода модель розповіли на своїх сторінках у соцмережі, оприлюднивши історію їхнього знайомства та спільні фотографії.

Настя і Максим познайомилися в телефонному режимі 20 лютого. Голова ДМС подзвонив дівчині поцікавитися, чому вона лишається в Ухані, коли решту українців евакуйовують.

"Це був дзвінок дівчині, яку не евакуювали до України, з питанням, що і чому так відбулось. З’ясування цього питання, допомога в вирішенні проблем та планування повернення додому до України, перейшло з часом в особисте спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя та відношення до подій", - написав Максим.

Анастасія ж поділилась, що після її повернення в Україну зустріч була дуже милою.

"Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали, що сказати, як себе поводити одне з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені листа, який написав, і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила вдома сама не своя, ми зателефонували і він пообіцяв скоро приїхати, це скоро сталося через два дні", - розповіла Анастасія.

Після самоізоляції глава ДМС запропонував Насті переїхати до Києва. Вона погодилася і через день була вже в столиці.

При цьому слід наголосити, що на момент їхнього знайомства Соколюк був одружений, від шлюбу в нього донька та син.

"Я подав на розлучення в квітні, та з серпня вже розлучений", - зазначив Максим.

У рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу вказано, що заява була подана в травні.

За словами колишньої дружини глави ДМС, їм вдалося зберегти нормальні стосунки.

"У нас усе добре. Усе за взаємною згодою. Усе в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутою. Все гаразд. Діти - нормально", - розповіла Юлія Соколюк в коментарі українським журналістам.

Також, за її словами, питань щодо розподілу майна немає, "все гаразд, все добре".

"Я не готова це виносити публічно, з моєї сторони все гаразд, претензій немає", - сказала колишня дружина глави ДМС.

При цьому жінка уникала відповіді на запитання, чи жив Максим із тодішньою офіційною сім'єю, коли почав зустрічатися з Настею.

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