Украинская модель Анастасия Зинченко, которая в разгар пандемии коронавируса застряла в Ухане вместе со своей собачкой, обручилась с главой Государственной миграционной службы Максимом Соколюком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Как известно, Анастасия на несколько месяцев осталась в Китае со своим песиком Мишель. Девушке помогал вернуться домой председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Тогда между ними завязался роман, и сейчас пара уже обручилась.

О своих отношениях 43-летний глава ДМС и молодая модель рассказали на своих страницах в соцсети, обнародовав историю их знакомства и совместные фотографии.

Настя и Максим познакомились в телефонном режиме 20 февраля. Председатель ГМС позвонил девушке поинтересоваться, почему она остается в Ухане, когда остальных украинцев эвакуируют.

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом, что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к событиям", - написал Максим.

Анастасия же поделилась, что после ее возвращения в Украину встреча была очень милой.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы позвонили и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - рассказала Анастасия.

После самоизоляции глава ГМС предложил Насте переехать в Киев. Она согласилась и через день была уже в столице.

При этом следует отметить, что на момент их знакомства Соколюк был женат, от брака у него дочь и сын.

"Я подал на развод в апреле, и с августа уже разведен", - отметил Максим.

В решении Дарницкого райсуда Киева от 12 августа о расторжении брака указано, что заявление было подано в мае.

По словам бывшей супруги главы ГМС, им удалось сохранить нормальные отношения.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети - нормально", - рассказала Юлия Соколюк в комментарии украинским журналистам.

Также, по ее словам, вопросов по распределению имущества нет, "все в порядке, все хорошо".

"Я не готова это выносить публично, с моей стороны все в порядке, претензий нет", - сказала бывшая жена главы ДМС.

При этом женщина избегала ответа на вопрос, жил ли Максим с тогдашней официальной семьей, когда начал встречаться с Настей.

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