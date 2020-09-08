Астролог Влад Росс дав сенсаційний прогноз щодо війни на території Донбасу

Зокрема, він дав вельми оптимістичний прогноз. За його словами, вже в 2021-му році на Донбасі можуть завершитися військові дії, а 2020 рік стане останнім роком військових дій на сході України.

Про це він розповів журналістам видання Главред.

"Широкомасштабних військових дій, які ми могли спостерігати в попередні роки, вже не буде. Це однозначно і безповоротно", - заявив Росс.

На його думку, зустріч Зеленського і Путіна може призвести до позитивних наслідків, якщо відбудеться не раніше грудня. При цьому він зазначив, що у Путіна в грудні буде вельми важкий місяць - на нього будуть тиснути з усіх боків.

"Саме в грудні для Путіна складеться безвихідна ситуація, коли на нього будуть тиснути з усіх боків: чинитиметься тиск Заходу, великі проблеми створюватиме Білорусь, вся Росія бунтуватиме проти нього - від Хабаровська до Москви. Саме в цей момент Україні буде найлегше вирішити з Путіним свої питання і підписати мирну угоду", – розповів Влад Росс.

Однак в той же час Росс уточнив, що мова йде про припинення вогню, тобто про заморожування конфлікту на дуже довгий час, а про повноцінний мир і примирення говорити поки рано.

"На даний момент нічого краще придумати неможливо, бо інакше доведеться провести вибори на окупованій частині Донбасу. А, за моїми прогнозами, в найближчий рік такі вибори не відбудуться", - додав він.



А найскладнішим місяцем для України астролог називає листопад.

Нагадавши, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.

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