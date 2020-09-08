Астролог Влад Росс дал сенсационный прогноз по войне на територии Донбасса

В частности, он дал весьма оптимистичный прогноз. По его словам, уже в 2021-м году на Донбассе могут завершиться военные действия, а 2020 год станет последним годом военных действий на востоке Украины.

Об этом он рассказал журналистам издания Главред.

"Широкомасштабных военных действий, которые мы могли наблюдать в предыдущие годы, уже не будет. Это однозначно и бесповоротно", – заявил Росс.

По его мнению, встреча Зеленского и Путина может привести к позитивным последствиям, если состоится не раньше декабря. При этом он отметил, что у Путина в декабре будет весьма трудный месяц - на него будут давить со всем сторон.

"Именно в декабре для Путина сложится безвыходная ситуация, когда на него будут давить со всех сторон: будет оказываться давление Запада, большие проблемы будет создавать Беларусь, вся Россия будет бунтовать против него – от Хабаровска до Москвы. Именно в этот момент Украине будет легче всего решить с Путиным свои вопросы и подписать мирное соглашение", – рассказал Влад Росс.

Однако в то же время Росс уточнил, что речь идет о прекращении огня, то есть о замораживании конфликта на очень долгое время, а о полноценном мире и примирении говорить пока рано.

"На данный момент ничего лучше придумать невозможно, потому что иначе придется провести выборы на оккупированной части Донбасса. А, по моим прогнозам, в ближайший год такие выборы не состоятся", – добавил он.



А самым сложным месяцем для Украины астролог называет ноябрь.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

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