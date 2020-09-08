Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикував втручання України у справи Білорусі

Як передає Politeka.net, позицію він озвучив на своєму Telegram-каналі.

За словами народного обранця, в нашій країні є справи важливіші ніж



"Немає відповіді на питання про вбивство Гонгадзе. Про отруєння Ющенка. Про "самогубства" Кирпи і Кравченка. Про розстріли на Майдані. Про зникнення в невідомому напрямку кількох бюджетів України. Поясніть, яка вам, нахрен різниця, куди зникла якась Марія Колеснікова з Білорусі?",- задався питанням депутат.

Нагадаємо, член Президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колеснікова, яка напередодні була викрадена невідомими в центрі Мінська, була затримана на кордоні з Україною, повідомили в Державному прикордонному комітеті Білорусії.



У ДПС України підтвердили, що на територію нашої країни прибули білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов.

Що стосується зниклої Марії Колеснікової, то вона кордон не перетинала, повідомляє прес-служба відомства.

Нагадавши, Лукашенко заговорив про возз'єднання з Росією.

Як повідомляла Politeka, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Також Politeka писала, що Лукашенко налякав білорусів різаниною і привів у приклад Україну.