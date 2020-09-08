Юна українка Христина Тарасенко потребує допомоги. 16-річній дівчині терміново знадобилася складна і дорога операція

З проханням до небайдужих людей звернулася на своїй сторінці у Фейсбук українка Юлія Ківенко. Вона розповіла, що її 16-річній племінниці поставили діагноз «ідіопатичний (невідомої природи) сколіоз 3-4 ступеня грудного відділу (42% викривлення), розвиток правостороннього горба, здавлювання правої легені».

"Пройшли всілякі консультації, вихід один - операція. Така важка деформація хребта супроводжується не тільки видимим косметичним дефектом (відео у вкладеному файлі), але і вираженим больовим синдромом, порушенням роботи внутрішніх органів, зокрема, функцій серця і легенів. Операція дуже серйозна і дорога. Тому ми звертаємося до всіх з проханням про допомогу" ,- написала Ківенко.

Вона звернулася до всіх небайдужих з проханням допомогти Христині, підкресливши, що вся сім'я дівчинки буде дуже вдячна.

Gepostet von Julia Kivenko am Montag, 7. September 2020

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Польщі 19-річна українка потрапила в жахливу ДТП, в якій їй відірвало ногу.

Так, 19-річна Тетяна Микитин з села Горыгляды зіткнулася з жахливим життєвим випробуванням: поблизу Варшави вона потрапила в ДТП, в якій їй відірвало ногу. Дівчина їхала на мотоциклі зі своїм знайомим, як раптом зустрічне авто врізалося в них.

Тетяні Микитин відірвало ногу і відкинуло з місця аварії на 35 метрів, а її товариш загинув на місці. В результаті ДТП у дівчини серйозно травмована рука, хребет, вона залишилася без ноги. Тетяні вже зробили 4 операції, попереду дівчину чекає тривале лікування, реабілітація та протезування.

Нагадаємо, юна українка залишилася без ноги після НП в Польщі, людей просять про допомогу.

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