Ситуація з китайським вірусом на Тернопільщині ускладнюється

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, передає Politeka.net.

За його словами, через різке зростання заражених китайським вірусом карети "швидкої допомоги" годинами чекають, щоб пацієнтів прийняли на лікування.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 людей померли ... Це реальна ситуація з вірусом в області", - підкреслив голова ОДА.

Труш шкодує, що місцева влада грає на емоціях людей і в умовах пандемії провокують їх на пікети.

"І ніхто з керівників не зізнається, що через кілька годин після масового заходу його учасників забирають до лікарні з вірусом. Що окремі школи не приймають дітей, тому що їх там нікому вчити», - резюмував голова ОДА у своєму Особистому Facebook.

Раніше ми розповідали про посилення карантину в Україні.

Так, Кабмін вирішив розширити червону зону карантину і ввів нове епідемічне зонування.

Посилення карантину торкнеться тих населених пунктів, які потрапили в червону зону: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Ізмаїл та інші, а нові обмежувальні заходи будуть діяти протягом наступних 14 днів.

Нагадавши, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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