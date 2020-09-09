Ситуація з китайським вірусом на Тернопільщині ускладнюється

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, передає Politeka.net.

За його словами, через різке зростання заражених китайським вірусом карети "швидкої допомоги" годинами чекають, щоб пацієнтів прийняли на лікування.

скорая, вирус

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 людей померли ... Це реальна ситуація з вірусом в області", - підкреслив голова ОДА.

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Труш шкодує, що місцева влада грає на емоціях людей і в умовах пандемії провокують їх на пікети.

"І ніхто з керівників не зізнається, що через кілька годин після масового заходу його учасників забирають до лікарні з вірусом. Що окремі школи не приймають дітей, тому що їх там нікому вчити», - резюмував голова ОДА у своєму Особистому Facebook.

Раніше ми розповідали про посилення карантину в Україні.

Так, Кабмін вирішив розширити червону зону карантину і ввів нове епідемічне зонування.

Посилення карантину торкнеться тих населених пунктів, які потрапили в червону зону: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Ізмаїл та інші, а нові обмежувальні заходи будуть діяти протягом наступних 14 днів.

Нагадавши, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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