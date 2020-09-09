Ситуация с китайским вирусом на Тернопольщине усугубляется

Такую информацию в своем Facebook обнародовал глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, передает Politeka.net.

По его словам, из-за резкого роста зараженных китайским вирусом кареты «скорой помощи» часами ждут, чтобы пациентов приняли на лечение.

«Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах. 87 человек умерли ... Это реальная ситуация с вирусом в области», - подчеркнул глава ОГА.

Труш сожалеет, что местные власти играют на эмоциях людей и в условиях пандемии провоцируют их на пикеты.

«И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с вирусом. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить», - резюмировал глава ОГА в своем личном Facebook.

Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина в Украине.

Так, Кабмин решил расширить красную зону карантина и ввел новое эпидемическое зонирование.

Ужесточение карантина коснется тех населенных пунктов, которые попали в красную зону: Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Измаил и другие, а новые ограничительные меры будут действовать в течение следующих 14 дней.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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