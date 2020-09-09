Ізраїль надасть Україні допомогу під час святкування Рош га-Шана

Зокрема, ізраїльські силовики прибудуть в Україну. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.

"Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані", - написав Єнін.

Варто відзначити, що свято Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль в молодика осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Також раніше повідомлялося, що мер міста Умань Олександр Цебрій заявив, що оточить місто блокпостами і не допустить напливу хасидів.

За його словами, у разі, коли в місто хлинуть хасиди-паломники, ситуація з поширенням китайського вірусу вийде з-під контролю.

Цебрій обурений тим, що Державна комісія ТЕБ і ЧС, прийняла рішення про можливість присутності на території міста під час святкування Рош га-Шана від п'яти до десяти тисяч паломників-прочан, не прислухалася до закликів жителів Умані і, замість того, щоб обмежити візити в місто хасидів, 17 серпня заявила, що «рішення прийнято і коригуванню воно не підлягає».

Нагадаємо, Умань з власної кишені оплатить погром після хасидів.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що десятки тисяч хасидів окупували Умань.