Израиль окажет Украине помощь во время празднования Рош га-Шана

В частности, израильские силовики прибудут в Украину. Они будут помогать украинским правоохранителям во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

"Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", - написал Енин.

Стоит отметить, что праздник Рош га-Шана - еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года.

Также ранее сообщалось, что мэр города Умань Александр Цебрий заявил, что окружит город блокпостами и не допустит наплыва хасидов.

По его словам, в случае, когда в город хлынут хасиды-паломники, ситуация с распространением китайского вируса выйдет из-под контроля.

Цебрий возмущен тем, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС, приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош га-Шана от пяти до десяти тысяч паломников-прочан, не прислушалась к призывам жителей Умани и, вместо того, чтобы ограничить визиты в город хасидов, 17 августа заявила, что «решение принято и корректировке оно не подлежит».

Напомним, Умань из собственного кармана оплатит погром после хасидов.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что десятки тысяч хасидов оккупировали Умань.