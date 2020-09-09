Новонародженій українці необхідна термінова операція, батьки просять про допомогу

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці благодійної організації "Мама і немовля" у Facebook.

У маленької Вікі після народження різко погіршилося самопочуття. Медики діагностували у дівчинки інсульт.

"Через критичність ситуації часу чекати немає. Операція потрібна терміново, щоб дівчинка мала можливість повноцінно розвиватися далі. Найголовніше зараз вчасно підтримати Вікусю", - йдеться в повідомленні.

Для порятунку життя малятка їй терміново необхідно провести нейрохірургічну операцію.