Новонародженій українці необхідна термінова операція, батьки просять про допомогу
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці благодійної організації "Мама і немовля" у Facebook.
У маленької Вікі після народження різко погіршилося самопочуття. Медики діагностували у дівчинки інсульт.
"Через критичність ситуації часу чекати немає. Операція потрібна терміново, щоб дівчинка мала можливість повноцінно розвиватися далі. Найголовніше зараз вчасно підтримати Вікусю", - йдеться в повідомленні.
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Для порятунку життя малятка їй терміново необхідно провести нейрохірургічну операцію.
Вартість витратних матеріалів для операції становить 30 000 гривень. Рідні дівчинки не в змозі зібрати таку суму в короткі терміни. Тому вони були змушені звернутися за допомогою.
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