Хвора на рак 9-річна українка терміново потребує допомоги
Як передає Politeka.net, про це розповіла волонтерка Леся Котик на своїй сторінці у Facebook.
Дівчинка одного разу вже перемогла хворобу, проте стався рецидив і рак знову повернувся.
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"До 12 Вересня потрібно зібрати 100 тисяч грн., щоб розрахуватися за препарат Авастин, який закуповується закордоном!!! Він дає позитивний результат в лікуванні дитини. На 9 вересня зібрано 46 385 грн., мама Ганнусі в розпачі, вона не знає що робити ... життя її дочки залежить від грошей, які їй самій не заробити. Мама виховує трьох діток сама, адже батько пішов коли, дізнався про хворобу дочки", - повідомила волонтер.
Нагадавши, українського священика поїдає рак, людей просять про допомогу.
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