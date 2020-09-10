Хвора на рак 9-річна українка терміново потребує допомоги

Як передає Politeka.net, про це розповіла волонтерка Леся Котик на своїй сторінці у Facebook.

Дівчинка одного разу вже перемогла хворобу, проте стався рецидив і рак знову повернувся.

"До 12 Вересня потрібно зібрати 100 тисяч грн., щоб розрахуватися за препарат Авастин, який закуповується закордоном!!! Він дає позитивний результат в лікуванні дитини. На 9 вересня зібрано 46 385 грн., мама Ганнусі в розпачі, вона не знає що робити ... життя її дочки залежить від грошей, які їй самій не заробити. Мама виховує трьох діток сама, адже батько пішов коли, дізнався про хворобу дочки", - повідомила волонтер.