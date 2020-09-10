Больная раком 9-летняя украинка срочно нуждается в помощи

Как передает Politeka.net, об этом рассказала волонтерка Леся Котик на своей странице в Facebook.

Девочка однажды уже победила болезнь, однако случился рецидив и рак вновь вернулся.

"До 12 сентября нужно собрать 100 тысяч грн., чтобы рассчитаться за препарат Авастин, который закупается заграницей!!! Он дает положительный результат в лечении ребенка. На 9 сентября собрано 46 385 грн., мама Анечки в отчаянии, она не знает что делать ... жизнь ее дочери зависит от денег, которые ей самой не заработать. Мама воспитывает троих деток сама, ведь отец ушел когда, узнал о болезни дочери", - сообщила волонтер.