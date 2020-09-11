Ветеран АТО заявив, що Офіс президента на чолі з главою держави Володимиром Зеленським "ветерли ноги" об морпіхів ЗСУ

Як передає Politeka, про це ветеран Олексій Петров написав на своїй сторінці у соцмережі.

Так, учасник бойових дій на Донбасі жорстко звернувся до Офісу президента і до Зеленського з питанням: що зробили морпіхи, що об честь батальйону і об пам'ять загиблих хлопців "витерли ноги".

Ветеран АТО наголосив, що він, як громадянин України і людина, провів на війні в тисячу разів більше часу, ніж будь-який з представників нинішньої влади, ы зараз вын хоче почути відповідь на це просте питання.

Петров також поцікавився: "За що ви, тв*рюки, так принижуєте нашу армію? За те, що вона забезпечила мир вашим лощеним д*пам, вашим "Велюрам", всім, хто навіть поняття не має, що таке війна?".

Звертаючись до Зеленського, Петров запитав - як воно, приймати з різних сторін?

"Ти вирішив закінчити війну ціною приниження нашої армії? Це в Омані підказали, або сам здогадався? Ти добре подумав, г*внюк, накурений айкосами? Адже армія цілком може прийти і під стіни твоєї халабуди на Банковій - та армія, яка звільнилася, але обіцяла пацанам прикривати їхні спини, і не допустити зради", - заявив ветеран.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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