В Україні ситуація із захворюваністю китайським вірусом сильно загострюється, щодня зростає кількість шкіл, які закриваються на карантин і переходять на дистанційне навчання

Тільки за перші 2 тижні нового навчального року захворюваність вірусом серед вчителів та учнів різко збільшилася, повідомляє заступник міністра освіти Любомира Мандзій на своїй сторінці в Facebook.

За її даними вже захворіло близько 130 педагогів і 168 учнів, а на самоізоляції перебувають понад 5, 5 тисяч вчителів і 115 класів.

"Але найбільший біль директорів полягає в тому, що нікого ставити на заміну, тому що кількість хворих збільшується", – додала заступник міністра.

За її словами, на жаль, епідемія непідвладна МОН. Тому керівникам, педагогам, батькам і учням вона порадила ставитися до цього з розумінням і робити все, що в силах кожного.

Зазначимо, за минулу добу, 10 вересня, захворювання «уханьським» вірусом в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській областях (174).

Одужали за попередню добу 1128 осіб.

Всього з початку епідемії в Україні підтвердили 148 756 випадків-19, 3076 осіб померли, 67 тисяч осіб одужали.