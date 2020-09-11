В Украине ситуация с заболеваемостью китайским вирусом сильно обостряется, ежедневно растет количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение

Только за первые 2 недели нового учебного года заболеваемость вирусом среди учителей и учеников резко увеличилось, сообщает заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

По ее данным уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5, 5 тысяч учителей и 115 классов.

"Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, потому что количество больных увеличивается", – добавила замминистра.

По ее словам, к сожалению, эпидемия неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого.

Отметим, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание «уханьским» вирусом в Украине впервые подтвердили у 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.