В Украине ситуация с заболеваемостью китайским вирусом сильно обостряется, ежедневно растет количество школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение
Только за первые 2 недели нового учебного года заболеваемость вирусом среди учителей и учеников резко увеличилось, сообщает заместитель министра образования Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.
По ее данным уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находятся более 5, 5 тысяч учителей и 115 классов.
"Но самая большая боль директоров заключается в том, что некого ставить на замену, потому что количество больных увеличивается", – добавила замминистра.
По ее словам, к сожалению, эпидемия неподвластна МОН. Поэтому руководителям, педагогам, родителям и ученикам она посоветовала относиться к этому с пониманием и делать все, что в силах каждого.
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Отметим, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание «уханьским» вирусом в Украине впервые подтвердили у 3144 человек, при этом погибли 53 человека.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).
Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.
Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.