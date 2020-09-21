Вони двічі подумають, перш ніж лізти в чужий будинок

У передмісті Вінниці юна доярка Ксенія жорстоко розправилася з ґвалтівниками, які увірвалися до неї в будинок

Про це у своєму Facebook написав блогер Лучезар Панфілов, пише Знай.

За словами блогера, 19-річна доярка розбила злочинцям обличчя, а одному з них відірвала яйце.

Дівчина працює дояркою у жінки-інваліда, яка не може одна справлятися з господарством. Чоловіка в господарстві немає, тому "два мерзотника", що живуть по сусідству, вирішили цим скористатися і прийшли вночі до жінок.

Вони запропонували допомогти з дровами, довірлива дівчина впустила їх в будинок.

"Чи варто говорити про те, що ніякої допомоги і близько не було. Вони полізли до дівчини, щоб зробити з нею наймерзенніший вчинок. Однак вони були занадто п'яні. Зав'язалася бійка, в ході якої одному з них вона завдала травму черепа чайником, а іншому відірвала яйце", - пише блогер.

Наступного ранку в будинок до жінок прийшов дільничний, який повідомив, що на дівчину було подано заяву про нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Але так, як це був самозахист, та ще й на території потерпілої, велика ймовірність, що вдасться відбутися умовним терміном.

"Хоча покараними повинні були бути ті, хто напав на дівчину. Адже на місці Ксенії міг опинитися хтось слабший, хто не зумів би дати відсіч",-йдеться в пості блогера.

Нагадаємо, у Вінниці дитячі ігри закінчилися трагедією: обірвалося життя 4-річного хлопчика.

Раніше Politeka писала, що відбувся бій під Вінницею, штурмують мерію: "швидкі" розвозять поранених, кадри атаки

Також Politeka повідомляла, що автобус з українцями потрапив у жорстку аварію на Вінничині, “знесло в кювет”