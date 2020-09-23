Як передає Politeka.net , з такою пропозицією б цьому вона заявила на своїй сторінці в Facebook, дослівно без перекладу:

"Ми так легко погодилися носити маски. Тому що хочемо бути здоровими і боїмося штрафів. Чому б так само швидко не впровадити обов'язковість української мови?",- задається питанням жінка

Вона провела аналогію з карантином і запропонувала схоже покарання за невикористання української мови.

"Як і з масками - всюди, крім будинку і закладів харчування. Штраф за відсутність маски становить 17 000 грн. За невживання української пропоную більш лояльні умови. Три порушення - по 10 000 грн, а на четверте – позбавлення громадянства", - запропонувала Бєльська.

За її словами, такий крок дозволить Україні "за пів року стати здоровою нацією".





Раніше ми повідомляли, що письменниця Лариса Ніцой назвала українців, які не бажають говорити українською, "неробами", які замість того, щоб вивчити мову своєї країни, продовжують розповідати про історичну справедливість.

"Російська мова нехай домінує в Росії, в Україні має домінувати Українська мова. Крапка", - зазначила Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.