Так, за словами Арестовича, ситуація змінилась з двох причин:

пройшла інавгурація Лукашенка в якості президента Білорусі;

відтепер Росія не зможе реалізувати відносно України військовий сценарій, не зіткнувшись безпосередньо з НАТО.

Арестович розповів про збільшення оборонного бюджету на 21 млрд, що є найбільшою сумою за весь час незалежності України. Крім того, тепер особливий акцент робитиметься на спецслужби, що означає, що Україна розглядає гібридну загрозу з боку Кремля переважно в сфері диверсій і саботажу.

"Військову безпеку, відповідно, буде забезпечувати бойовий союз з НАТО. Крім того, в разі прийняття ОРДЛО в тому чи іншому варіанті, знову до складу України де факто, навантаження на спецслужби зросте ще більше. Отже, сім років війни вперлися в глухий кут", - написав експерт.

За його словами, тепер росіяни не можуть піти на повноцінну військову операцію проти України, як і ми проти них.

Тепер, за прогнозами експерта, Україна буде рухатися у напрямку деокупації Донбасу "повільно і сумно" - так, що якщо навіть змінити Фокіна і Кравчука на більш молодих, то і вони встигнуть постаріти.

На думку Арестовича, тепер Росії доведеться працювати над новою стратегією щодо України.

"Тільки на вироблення нової стратегії щодо нас РФ знадобитися не менше півроку - і не в останню чергу, вона буде залежати від результатів президентських виборів в США (3 листопада)", - додав він.