- пройшла інавгурація Лукашенка в якості президента Білорусі;
- відтепер Росія не зможе реалізувати відносно України військовий сценарій, не зіткнувшись безпосередньо з НАТО.
Арестович розповів про збільшення оборонного бюджету на 21 млрд, що є найбільшою сумою за весь час незалежності України. Крім того, тепер особливий акцент робитиметься на спецслужби, що означає, що Україна розглядає гібридну загрозу з боку Кремля переважно в сфері диверсій і саботажу.
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Нагадаємо, Олексій Арестович розповів, що тисячі українських військових готуються дати відсіч "руській весні".
Як повідомляла Politeka, Олексій Арестович розповів, що Україна відповість армії Росії своїми масштабними навчаннями під назвою "Об'єднані зусилля-2020".
Також Politeka писала, що Олексій Арестович заявив, що Білорусь вже не буде колишньою, країну чекає 1917-й рік.