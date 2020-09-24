Жінка з Сербії вже 60 років доглядає за своїм сином з ДЦП

Як передає Politeka.net, неймовірну історію показали в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Олга і Предраг живуть у віддаленому селі, де немає асфальтованих вулиць. Відразу після народження дитини, чоловік кинув Ольгу і вона залишилася на руках з хворим Предрагом.

Хоч соцслужби і пропонували їй допомогу, але жінка відмовилася від них, і вже протягом 60 років продовжує носити сина на спині.

Предраг в свої 60 років виконує нескладну роботу. Він навчився стругати красиві вироби з дерева. Йому подобається створювати щось незвичайне і відчувати себе хоч трохи потрібним суспільству.

У мережі просто захоплені таким вчинком Олги.

"Мовчки носить сина! Не скаржиться! А влада тільки може відібрати кудись здати дітей, інвалідів, це швидко ! А щоб допомогти родині, і зберегти її немає! Але світ не без добрих людей, їх багато! Допоможи господи", " Мама з великої літери!! А люди завжди бачать зло...і допомогти важко. .тільки базікати ...Бог дав сили цій жінці! Нехай благословить!!", "Бідна жінка, поки вона жива, житиме і Син, тільки справжня мати, здатна на таке.

Мама 60 лет носит сына на спине Эта история поражает силой человеческой жестокости и еще большей силой материнской любви Gepostet von Комсомольская правда am Samstag, 6. Juni 2020

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