Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зробив чергову скандальну заяву, наплювавши на Мінські домовленості

Зокрема, ватажок бойовиків заявив, що нібито Росія і "ДНР" планують вести переговори з Україною лише з позиції переможця. При цьому неадекватний бойовик заявив, що курс на об'єднання ОРДЛО з РФ незмінний з 2014-го року, з Мінськими угодами або без них терористи мають намір це зробити.

Відео з виступом ватажка опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі блогер Necro Мапсег (щоб подивитися його доскрольте до кінця сторінки).

В рамках так званої "прямої лінії" Пушилін вирішив поспілкуватися з жителями окупованої частини Донбасу і розповісти їм про "розвал української економіки", приєднання ОРДЛО до Росії, а також про сильні переговорні позиції "ДНР", назвавши це перемогою над Україною. Назвавши це перемогою над Україною, а нашу країну нібито стороною, що програла.

"Україна - сторона, що програла і не може диктувати нам свої умови. Наш курс на об'єднання з РФ незмінний з 14-го року, з Мінськими угодами або без них", – сказав Пушилін.

Користувачі соціальних мереж з іронією сприйняли його заяву, вважаючи, що росіянин суперечить сам собі і в черговий раз вішає людям локшину на вуха.

#Пушилин: Украина - проигравшая сторона и не может диктовать нам свои условия. Наш курс на объединение с РФ неизменен с 14-го года, с минскими соглашениями или без них https://t.co/G98vSrILrz pic.twitter.com/j8DuepFizD — Necro Mancer (@666_mancer) September 23, 2020

"Це локшина для внутрішнього вживання в дірі", "тобто чепушилін відкрито підтвердив що ОРДіЛО забило на Мінські", " маріонетка, каже і вірить, що це її думки. Ну якщо він переможець, то прапор йому в ж*пу і вітер в спину", "повністю собі суперечить: вимагає від України виконання Мінських (виплат грошей, відновлення за рахунок українських платників податків, при цьому ОРДЛО має належати Україні) і приєднатися до РФ".

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком.

Також Politeka писала, що бойовики атакували бійців ЗСУ після погроз Пушиліна.