Політолог і журналіст Юрій Романенко розкритикував законопроект Про систему громадського здоров'я
Як передає Politeka.net, свою оцінку законопроекту № 4142 він дав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, даний документ ставить питання - "А навіщо взагалі нам держава, де вся відповідальність перекладається на кишеню бізнесу і фізосіб".
За його словами, даний документ ставить питання - "А навіщо взагалі нам держава, де вся відповідальність перекладається на кишеню бізнесу і фізосіб".
"При цьому створюються умови для проштовхування каламутних вакцин, які будуть в ручному режимі нав'язувати всьому народу", - попередив Романенко.
"Оцініть красу гри, вони хочуть всіх змусити колоти собі будь-який шлак, який стукнуть в жадібні голови фармацевтичної мафії за наш з вами ж рахунок. При цьому вони нас ще будуть карати під соусом "несвідомості«,» боротьби з епідеміями" та іншої каламуті, що вони будуть щедро вливати в голови наших співгромадян", - зазначив Романенко.
Зазначимо, що автори законопроекту № 4142 пропонують зараховувати дітей і до навчальних закладів, і до закладів оздоровлення та відпочинку лише за наявності профілактичних щеплень згідно з календарем.
Не оминули увагою автори законопроекту і доросле населення. Українців хочуть зобов'язати робити профілактичні щеплення від цілого ряду хвороб.
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