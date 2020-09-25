Політолог і журналіст Юрій Романенко розкритикував законопроект Про систему громадського здоров'я





За його словами, даний документ ставить питання - "А навіщо взагалі нам держава, де вся відповідальність перекладається на кишеню бізнесу і фізосіб". Як передає Politeka.net , свою оцінку законопроекту № 4142 він дав на своїй сторінці в Facebook.За його словами, даний документ ставить питання - "А навіщо взагалі нам держава, де вся відповідальність перекладається на кишеню бізнесу і фізосіб".

"При цьому створюються умови для проштовхування каламутних вакцин, які будуть в ручному режимі нав'язувати всьому народу", - попередив Романенко.

"Оцініть красу гри, вони хочуть всіх змусити колоти собі будь-який шлак, який стукнуть в жадібні голови фармацевтичної мафії за наш з вами ж рахунок. При цьому вони нас ще будуть карати під соусом "несвідомості«,» боротьби з епідеміями" та іншої каламуті, що вони будуть щедро вливати в голови наших співгромадян", - зазначив Романенко.