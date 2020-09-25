Политолог и журналист Юрий Романенко раскритиковал законопроект о системе общественного здоровья





По его словам, данный документ ставит вопрос - "а зачем вообще нам государство, где вся ответственность перекладывается на карман бизнеса и физлиц". Как передает Politeka.net , свою оценку законопроекту № 4142 он дал на своей страничке в Facebook.По его словам, данный документ ставит вопрос - "а зачем вообще нам государство, где вся ответственность перекладывается на карман бизнеса и физлиц".

"При этом создаются условия для проталкивания мутных вакцин, которые будут в ручном режиме навязывать всему народу", - предупредил Романенко.

"Оцените красоту игры, они хотят всех заставить колоть себе любой шлак, который стукнут в алчные головы фармацевтической мафии за наш с вами же счёт. При этом они нас ещё будут наказывать под соусом «несознательности», «борьбы с эпидемиями» и прочей мути, что они будут щедро вливать в головы наших сограждан", - отметил Романенко.