Политолог и журналист Юрий Романенко раскритиковал законопроект о системе общественного здоровья
Как передает Politeka.net, свою оценку законопроекту № 4142 он дал на своей страничке в Facebook.
По его словам, данный документ ставит вопрос - "а зачем вообще нам государство, где вся ответственность перекладывается на карман бизнеса и физлиц".
По его словам, данный документ ставит вопрос - "а зачем вообще нам государство, где вся ответственность перекладывается на карман бизнеса и физлиц".
"При этом создаются условия для проталкивания мутных вакцин, которые будут в ручном режиме навязывать всему народу", - предупредил Романенко.
"Оцените красоту игры, они хотят всех заставить колоть себе любой шлак, который стукнут в алчные головы фармацевтической мафии за наш с вами же счёт. При этом они нас ещё будут наказывать под соусом «несознательности», «борьбы с эпидемиями» и прочей мути, что они будут щедро вливать в головы наших сограждан", - отметил Романенко.
Отметим, что авторы законопроекта № 4142 предлагают зачислять детей и в учебные заведения, и в учреждения оздоровления и отдыха только при наличии профилактических прививок согласно календарю.
Не обошли вниманием авторы законопроекта и взрослое население. Украинцев хотят обязать делать профилактические прививки от целого ряда болезней.
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