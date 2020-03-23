В Украине, как и во многих странах мира, отмечается острый дефицит защитных медицинских масок. В связи с этим, многие из нас впадают в панику, не зная, что делать. Выход есть — пошить маску самостоятельно, используя инструкции от специалистов.

В конце декабря 2019 года в Ухане обнаружили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. С огромными темпами вирус разлетелся по всей планете, забирая жизни сотен тысяч людей. Его назвали COVID-2019 (SARS-CoV-2), если по-народному — «Коронавирус». Под конец марта вирус уже проник на территорию 167 государств и поразил более 350 тысяч людей, из которых более 15 тысяч погибло.

Во избежание распространения смертельного вируса, каждый из нас должен надевать маску. Но сегодня ех практически невозможно купить. При этом, на те экземпляры, что можно пока еще найти, стоят космические цены. В связи с этим, многие из нас начали активно изготавливать защитные маски в домашних условиях. Как это сделать правильно, читайте дальше.

Источник: kiev-company.in.ua

Как создать медицинскую маску своими руками

По большей мере, защитные маски предназначаются для уже заболевших, чтобы они не распространяли вирус. Но чем страшен COVID-2019 — человек становится переносчиком еще до того, как у него проснулись первые симптомы. Более того, многие переносят коронавирус вообще бессимптомно, попросту распространяя его на своих друзей, близких и простых прохожих. Поэтому рекомендации Всемирной организации здравоохранения и МОЗ Украины гласят, что кроме тщательного мытья рук с мылом, соблюдения дистанции, протирания гаджетов, избегания столпотворения людей обязательно нужно носить медмаску.

1. Создание простой маски быстро и дешево. Еще с детства нас учили, как сшить простую ватно-марлевую повязку. Для этого нам понадобится марля (можно простой бинт), из которой делаем некоторое количество слоев (побольше, но, чтобы можно было свободно дышать). Между слоями можем поместить вату. Обязательно нужно сшить все, чтобы оно не развалилось. По бокам прикрепляем веревочки из марли или резинки (если есть в наличии). Рекомендовано все прогладить. Такая повязка, как и остальные подобные экземпляры, прослужит от 1 до 3 часов, после обязательно выбрасывается. Снимать нужно аккуратно, не торкаясь внешней стороны.

Важно: марлевая повязка — одноразовая, особенно, если внутри расположена ватка. Не стоит ее стирать и гладить.

Источник: dumskaya.net

2. Бумажные маски, стоит ли пользоваться? Некоторые источники рекомендуют создавать медмаски из бумажных одноразовых платочков или полотенец. Но стоит понимать, что бумага хуже пропускает воздух, чем ткань, быстрее мокнет и приходит в негодность. Влажная маска — идеальная местность для размножения патогенных микроорганизмов, в том числе вирусов. Поэтому, стоит ли использовать маски из бумаги, решать вам.

3. Маска со съемным фильтром. Фильтр можно заказать в интернете, Новая Почта все еще трудится. Основу для этой маски можно создать из ткани, сложенной во множество слоев (главное, чтобы максимально хорошо ткань прилегала к лицу, закрывая всевозможные щели). Фильтр монтируется посреди слоев, а также снаружи (можно с обеих сторон, как внутренней, так и внешней). Можно сделать и многоразовые респираторы.

Такие тканевые маски хороши тем, что их можно использовать много раз, меняя фильтр, периодически стирая и проглаживая основу. Так, можно создать не просто черную или белую маску для лица, но даже и с рисунком.

Пошаговая инструкция:

чертим шаблон и вырезаем его;

подбираем ткань и вырезаем два нижних слоя (на роль фильтрующего слоя можем взять флизелин, белый на рисунках, также подойдет марля);

к двум верхним слоям добавляем припуск на швы 2 см., вырезаем;

должен получится вот такой набор;

скалываем нижние детали с флизелином, и прошиваем обе части по округлой стороне;

выворачиваем заготовку швом наружу, края шва разворачиваем по сторонам;

прошиваем заготовку по шву с наружной стороны;

повторяем процедуру с верхними деталями;

составляем верх и низ, совмещая центр (лицо к лицу) и прошиваем по кругу (оставляя бока не прошитыми);

выворачиваем заготовку, проутюживаем швы, и перестрачиваем шов на 0,1 (по самому краю);

затем оформляем кулиску (не прошитые бока), заворачиваем и прошиваем;

протягиваем в кулиски резинки.

монтируем сменный фильтр, как на фото (лучше всего крепить на двусторонний скотч), фильтр можем купить, или сделать из флизелина, монтировать можно с двух сторон.

Обычная медицинская маска против коронавируса может и не защитить, ведь даже респираторы уровня ffp2 и ffp3 защищают лишь на 90-95%. При дефиците обычных масок активно используется питта-маска (может быть белая, черная, с рисунками), 3м маски-респираторы (активно продаются в сети Интернет).

Существуют и другие виды масок, которые хоть и не стандарт, но отлично выполняют свои функции. Так, можно посетить строительный интернет-магазин и заказать маску с фильтрами. Она будет значительно лучше очищать воздух, чем обычная трехслойная или четырехслойная защитная медмаска. Также стоит отметить, что полнолицевая маска поможет лучше защититься, особенно если вы ухаживаете за больным.

ВОЗ и другие официальные организации не рекомендуют применять тканевые (хлопчатобумажные или марлевые маски), а также стирать и гладить одноразовые экземпляры. При этом, средств для адекватной самозащиты не предоставлено.

Будьте внимательны, ведь любую, даже самую продвинутую маску еще нужно уметь использовать.

Источник: news.tut.by

Как правильно носить медицинскую маску

Правила ношения медицинских масок согласно рекомендациям ВОЗ:

маска должна одеваться аккуратно, чтобы закрывала рот и нос, сведя к минимуму какие-либо зазоры между тканью и телом;

запрещено касаться маски в период эксплуатации (маска также поможет избежать непроизвольного касания грязными руками лица);

снимается маска только за резинки сзади, торкаться передней стороны маски нельзя;

после снятия маски стоит тщательно вымыть руки с мылом и обработать их антисептиком, после заняться очищением лица;

когда маска начинает сыреть, нужно менять ее на сухую и чистую (хотя бы раз в 2 часа);

старайтесь не использовать одноразовые маски второй раз, даже после обработки;

выбрасывайте маски в специальные контейнеры для отходов.

Медицинский персонал настоятельно рекомендует самоизоляцию, ведь это лучшая вакцина от неконтролируемого распространения опасной болезни. Только сидя дома можно на 100% защититься от вируса. Читайте, как сделать свою жизнь лучше, чем себя занять во время карантина и т.д.

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