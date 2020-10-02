У Почаєві Тернопільської області від ускладнень помер лікар-терапевт Іван Венжинович, який боровся з "китайським" вірусом



Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.



Лікар помер 30 вересня у віці 51 року.

"Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з #COVID19 на передовій. Його робота рятувала життя, а обличчя та історія допомогли розповісти про героїчну боротьбу українських медиків з #COVID19 всій Україні та далеко за її межами", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомили, що жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час.

Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, все може статися вже в жовтні.

"На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом... Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити", - заявив він.

Нагадаємо, за крок від "червоної" зони: дніпрян масово "косить" Китайський вірус, з'явилися тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.



