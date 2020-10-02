В Почаеве Тернопольской области от осложнений умер врач-терапевт Иван Венжинович, который боролся с "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
Врач скончался 30 сентября в возрасте 51 года.
"Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с #COVID19 на передовой. Его работа спасала жизни, а лицо и история помогли рассказать о героической борьбе украинских медиков с #COVID19 всей Украине и далеко за ее пределами", – говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщили, что жесткий карантин для всей Украины могут ввести в любое время.
Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, все может произойти уже в октябре.
"На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом... Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - заявил он.
Напомним, в шаге от "красной" зоны: днепрян массово "косит" китайский вирус, появились тревожные данные.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.