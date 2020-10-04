Відома журналістка і правозахисниця Раїса Руденко пішла з життя на 81-му році життя

Цю інформацію в своєму Facebook опублікувала голова Національної Спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

За його словами, трагедія сталася вчора, 3 жовтня.

"Відійшла у вічність Раїса Руденко-українська журналістка, правозахисниця, дисидент. Раїса Опанасівна була дружиною Миколи Руденка-Героя України, відомого українського письменника, прозаїка, філософа, космолога, економіста, автора понад 40 виданих книг, учасника Другої світової війни, колишнього дисидента, багаторічного політичного в'язня радянських в'язниць і концтаборів, борця за права людини, громадського діяча", – розповів Сидоржевський у своєму Facebook.

"Світла пам'ять", "Царство Небесне", "світла пам'ять світлій людині", "нехай з Богом відпочиває, вічна пам'ять", - написали українці в коментарях.

Варто відзначити, що Раїса Руденко народилася в 1939 році на Дніпропетровщині. Свого майбутнього чоловіка Миколу Руденка вона зустріла в санаторії під Києвом, де працювала.

Наприкінці 70-их Микола Руденко створює Українську Гельсінкську групу, а його дружина Раїса неофіційно була секретарем правозахисного об'єднання. Кремль піддав сім'ю Руденко репресіям - вони були заарештовані і відправлені в табори. У 1987 році через тиск цивілізованого Заходу Миколі та Раїсії Руденко дозволили виїзд за кордон, а в Україну правозахисники повернулися в 1990 році.





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