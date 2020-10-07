В Україні запропонували штрафувати телеканали, які не визнають війну з Росією

Як передає Politeka.net, ініціатором відповідного законопроекту, який вже зареєстрований у Верховній Раді, став народний депутат Олег Дунда.

Документ передбачає заборону трансляції публічних заперечень окупації Росією Криму і війни на Донбасі.

Відповідно до тексту пояснювальної записки, у разі трансляції таких висловлювань в ефірі, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про стягнення штрафу.



Штраф складе 25 відсотків від ліцензійного збору. За умови, якщо телерадіостанція протягом місяця після штрафу не усуне порушення або штраф буде накладено повторно.

Раніше ми повідомляли, що глава СБУ Іван Баканов запропонував не допускати до участі у виборах громадян, які співпрацюють з РФ.

Глава відомства виступив з ініціативою виключати з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.

"Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - передає прес-служба РНБО словами Голови СБУ.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

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