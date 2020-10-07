В Украине предложили штрафовать телеканалы, которые не признают войну с Россией

Как передает Politeka.net, инициатором соответствующего законопроекта, который уже зарегистрирован в Верховной раде, стал народный депутат Олег Дунда.

Документ предусматривает запрет трансляции публичных отрицаний оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе.

В соответствии с текстом пояснительной записки, в случае трансляции таких высказываний в эфире, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принимает решение о взыскании штрафа.



Штраф составит 25 процентов от лицензионного сбора. При условии, что телерадиоорганизация в течение месяца после штрафа не устранит нарушения или штраф будет наложен повторно,

Ранее мы сообщали, что глава СБУ Иван Баканов предложил не допускать к участию в выборах граждан, которые сотрудничают с РФ.

Глава ведомства выступил с инициативой исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - передает пресс-служба СНБО словам главы СБУ.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

Напомним, стало известно, как конфликт Азербайджана и Армении зацепит Украину: "Москва будет требовать..."

Как сообщала Politeka, бунт россиян вышел из-под контроля, руководство пустилось в бега: кадры массового безумия.

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