В России работники Владивостокского порта устроили протест против смены руководства и забросали нового гендиректора касками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в Сети появилось видео, как работники порта "встречают" нового гендиректор Романа Кухарука.

Он приехал на митинг рабочих, которые требуют вернуть уволенного руководителя предприятия.

Когда Кухарчук появился среди рабочих, они начали выкрикивать: "Уходи!"и забросали его касками. Новым начальникам пришлось бежать.

Рабочие протестуют против смены руководства порта, называя это рейдерским захватом.

По данным российских СМИ, докеры, специалисты руководящих отделов и бухгалтеры требуют вернуть уволенного генерального директора Заирбека Юсупова. На митинг прибыли президент группы FESCO и новый гендиректор порта, однако митингующие не стали их слушать и забросали их касками.

"Гордость за таких мужчин, отстаивающих свои права за будущее своих детей", "Адекватный ответ. Браво, мужики", "Вот вам народная любовь, жрите, падлы", "Докеры! Вы сделали мой день! Хватит унижение терпеть!"- пишут в комментариях к видео.

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