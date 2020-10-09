Зима в Україні обіцяє бути теплою, втім в деякі дні очікують заморозки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, українські синоптики взимку 2020-2021 року обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. За словами експертів, збережуться тенденції минулих років: скорочення тривалості зими і можливі крижані дощі.

Зокрема, український синоптик Тетяна Адаменко прогнозує, що є ймовірність того, що зима буде взагалі майже без снігу, як і минулого року. Однак водночас є ймовірність того, що в зимовий період будуть холодні дощі. На думку синоптика, це не найгірший варіант, оскільки Україна зараз страждає від посухи.

Також синоптики попереджають, що чекати на сніг цієї зими не варто, однак будуть крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

"Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", - прогнозує експерт.

Також народний синоптик Володимир Деркач прогнозує плюсову температуру навіть вночі в грудні і прихід холодів тільки після Дня святого Миколая. Він назвав таку аномально теплу погоду "зимовим бабиним літом". А напередодні Нового року, за його словами, можливі невеликі заморозки і сніг.

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