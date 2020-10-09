Зима в Украине обещает быть теплой, однако в некоторые дни ожидают заморозки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, украинские синоптики зимой 2020-2021 года обещают теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. По словам экспертов, сохранятся тенденции прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и возможные ледяные дожди.

В частности, украинский синоптик Татьяна Адаменко прогнозирует, что есть вероятность того, что зима будет вообще почти без снега, как и в прошлом году. Однако в то же время есть вероятность того, что в зимний период будут холодные дожди. По мнению синоптика, это не самый плохой вариант, поскольку Украина сейчас страдает от засухи.

Также синоптики предупреждают, что ждать снега этой зимой не стоит, однако будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - прогнозирует эксперт.

Также народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует плюсовую температуру даже ночью в декабре и приход холодов только после Дня святого Николая. Он назвал такую аномально теплую погоду "зимним бабьим летом". А накануне Нового года, по его словам, возможны небольшие заморозки и снег.

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