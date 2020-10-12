В Україні стрімко зростає число позитивних тестів на коронавірус, влада вводь все нові обмеження, але ось переносити місцеві вибори, незважаючи на загрозу, не збирається

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 265 454. За добу 11 жовтня виявили 4 420 нових випадків зараження. Загальна кількість жертв пандемії досягла 5 015 (43 за останню добу).

За останню добу серед 43 померлих від китайського вірусу є і хлопець 17-років. У нього було онкозахворювання. Це третій в Україні випадок смерті неповнолітнього від вірусу.

Погіршується ситуація і з кількістю госпіталізації хворих. За даними Ради нацбезпеки і оборони, в Києві, Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях лікарні переповнені більш, ніж на 70%.

Також зростає і кількість хворих на пневмонію. З літа це число збільшилося в 5 разів, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому експерти заявляють, що в Україні варто готуватися до нових антирекордів і геть забитих лікарень. За прогнозами працівників медичних установ, близько 10% громадян, які прийдуть на вибори віддати свій голос, неодмінно заразяться.

На ось влада такий прогноз, схоже, навіть не насторожує. На вчорашній нараді щодо боротьби з пандемією питання скасування виборів навіть не піднімалося.

У той же час було прийнято ряд інших заходів:

тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання;

осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначить місцева влада;

у "червоних» і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Так, з 22: 00 заклади повинні закриватися.

Крім того, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі.

Для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.

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