МОЗ на тлі зростання числа заражених китайським вірусом закликає переводити українців на віддалену працю і уникати масових скупчень людей, при цьому влада і не думає переносити вибори

В останні тижні в Україні регулярно оновлюються антирекорди по числу заражених китайським вірусом. На тлі погіршення ситуації представники МОЗ виступили із закликом до українських роботодавців про переведення співробітників на віддалений режим роботи. Також просять по максимуму скоротити робочі наради, повідомляє УП.

"Намагайтеся максимально уникати перебування в тих приміщеннях, де є скупчення людей. Кожен роботодавець, кожен керівник підприємства повинен організовувати роботу своїх співробітників так, щоб всі ті, хто може працювати віддалено, працювали віддалено...Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради в живому форматі", - йдеться в заяві представників міністерства.

Також у МОЗ закликали українців категорично відмовитися від відвідування весіль, концертів та інших масових заходів.

При цьому, незважаючи на таку ситуацію в країні, влада навіть не думає про перенесення виборів 25 жовтня, хоча очевидно, що ризик підхопити вірус під час голосування буде гранично високим. Особливо велика небезпека загрожує українцям старше 50 років, у яких хвороба протікає набагато важче, ніж у молодих людей.

Так, офіційна статистика МОЗ свідчить про те, що з початку пандемії в Україні китайським вірусом захворіли 77156 людина у віці старше 60 років. Це 25,8% від загального числа хворих. При цьому на цю вікову категорію припадає 75% смертей, викликаних небезпечним вірусом. Днями МОЗ в черговий раз закликало літніх людей без зайвої необхідності не виходити з дому.

Нагадавши, влада жене українців на вибори поки медики хапаються за голову: "лікарні вже переповнені на 70%".

Як повідомляла Politeka, терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.

Також Politeka писала, що влада жене українців на вибори, незважаючи на продовження карантину: "варто готуватися до нових антирекордів".