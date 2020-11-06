У Запоріжжі російську мову позбавили статусу регіональної

Як передає Politeka, про це повідомив депутат Запорізької міськради Андрій Согорін на своїй сторінці в соцмережі.

Так, він розповів, що Окружний адміністративний суд Запоріжжя визнав протиправним рішення міської ради, ухвалене ще в липні 2006 року, про надання російській мові статусу регіональної.

В судовій інстанції документ чиновників визнали таким, що не відповідає нормам законодавства.

"Виграв суд у Запорізької міської ради. Рішення Запорізької міської ради від 05.07.2006 р. "Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови" визнано протиправним та нечинним. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні депутата.

Слід зазначити, що це була вже не перша спроба позбавити російську мову статусу регіональної в Запоріжжі. Так, три роки тому на сесію міської ради в Запоріжжі також виносилося питання щодо скасування даного рішення, однак тоді місцевим депутатам не вистачило достатньої кількості голосів для цього.

У квітні 2020 року Согорін звернувся з відповідним позовом до суду і, за підтримки юристів, домігся скасування рішення в листопаді.

У коментарях до допису запорожці зраділи такій новині і писали переважно "вітаю" і "дякую".

"Ось і добре, чим швидше пройде українізація, тим краще... Може і я заговорю", "Тисну руку!", "Вітаю!", "Дякую!", "Відмінна новина!", "Поздоровлення! Хоча засмучує, що для місцевої ради для цього потрібно рішення суду, а не власне рішення", - пишуть під постом.

Раніше повідомлялось, що львівський активіст домігся скасування статусу російської мови як регіональної в Одесі. В цьому місті російська отримала статус регіональної мови в 2012 році.

"Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови - скасоване. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - повідомив активіст.

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