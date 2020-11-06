Популярний блогер і журналіст Айдер Муждабаєв закликав українську владу безжально штрафувати всіх, хто порушує масочний режим

На тлі прогресуючої пандемії і величезної кількості нових заражень на добу автор вважає за необхідне карати всіх, хто ігнорує небезпеку і ставить під загрозу життя інших людей. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Я не Зеленський, Шмигаль і не Аваков, але ідея є. Треба почати штрафувати абсолютно всіх, хто без масок – в транспорті, в магазині, в будь-якому громадському просторі. Або в масці, але над нею ніс дебіла стирчить. Штрафувати безжально, тотально і на великі гроші. Потрібен для цього тимчасовий закон – ВР його терміново прийняти. Треба в ці дні, коли ми на межі національної гуманітарної катастрофи (я не перебільшую), задіяти патрульну поліцію, Нацгвардію і кого завгодно, хто має право затримувати порушників і їх штрафувати. Нехай це виглядає навіть як облава. Плювати. Зараз – нехай. Рахунок йде на тисячі життів ні в чому не винних українців. Точніше, винних тільки в тому, що якась людиноподібна тупа, безвідповідальна, злочинна тварина не має нічого проти того, щоб її стратили", – емоційно зазначив журналіст.

Муждабаєв впевнений: якщо не буде суворих заходів покарання порушників, то ніякі медики, лікарні та МОЗ не впораються з потоком хворих, а люди спочатку сотнями, а потім і тисячами почнуть вмирати вдома.

"Так, я – за репресії, коли один загрожує смертю іншому і невинному. Закликаю Президента, уряд, Верховну Раду, МВС до жорстких дій проти тих, кому байдужі чужі життя і взагалі України. Вибачте, накипіло. І я, чесно, реальної альтернативи цьому шляху не бачу", – підкреслив він.

Слова Айдера викликали величезний резонанс серед читачів, багато з яких залишилися, м'яко кажучи, не в захваті від такої позиції автора. В результаті він ще одним постом відповів усім хейтерам:

"Закликаєш поліцію масово штрафувати за не носіння/неналежне носіння масок в громадських місцях = "закликаєш до диктатури Авакова". Гаразд, коментатори. Я вас почув. Зараз просто натисніть в себе "Зберегти" і перейдіть далі. (Пост для читання під час смерті ваших рідних і близьких.)".

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