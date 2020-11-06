Сатирик Михайло Жванецький пішов з життя на 87-му році
Він народився 6 березня 1934 року в Одесі, але на початку 1980-х переїхав до Москви.
Нерідко Михайло Михайлович висловлювався про свою історичну батьківщину. Пропонуємо згадати найкращі слова сатирика про Україну.
"Моя батьківщина - Україна, Одеса, а якщо уявити все це у вигляді конуса (спочатку широко, розмашисто йде, а потім загострюється), то простір великої розваленої країни - потужної, з гримлячими танками і ракетами - ставало все вже, вже... Ось тут, біля основи - Україна, ближче до вістря - Одеса, а на самій верхівці - Аркадія, море, і там я..."- говорив сатирик.
В одному з інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він порівняв український і російський народи:
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"Що відрізняє Росію від України в гіршу сторону - чомусь озлоблювати населення. "Росія для росіян!"... Ти мені скажи-тут чути: "Україна для українців!"?".
До події 2014 року Жванецький відчував особливі почуття:
"Мені здається, що росіяни шалено заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити зарвавшихся, знахабнілих злодюг. Це не виключає того, що можуть прийти нові", - писав Михайло Михайлович під час подій Майдану.
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