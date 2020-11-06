Сатирик Михайло Жванецький пішов з життя на 87-му році



Він народився 6 березня 1934 року в Одесі, але на початку 1980-х переїхав до Москви.

Нерідко Михайло Михайлович висловлювався про свою історичну батьківщину. Пропонуємо згадати найкращі слова сатирика про Україну.



"Моя батьківщина - Україна, Одеса, а якщо уявити все це у вигляді конуса (спочатку широко, розмашисто йде, а потім загострюється), то простір великої розваленої країни - потужної, з гримлячими танками і ракетами - ставало все вже, вже... Ось тут, біля основи - Україна, ближче до вістря - Одеса, а на самій верхівці - Аркадія, море, і там я..."- говорив сатирик.

В одному з інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він порівняв український і російський народи:



