Українського медика підключили до апарату ШВЛ, але врятувати його не вдалося

Зокрема, у Львові 8 листопада від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділенням обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це повідомила очільниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тимко на сторінці в Facebook.

Керівник обласного лабораторного центру висловила слова співчуття у зв'язку із загибеллю лікаря і закликала українців дотримуватися всіх вимог карантину.

"Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорового і ще молодої людини. Вічна пам'ять. Співчуття родині. І благаю всіх: таки маска, таки чисті руки і ніяких святкувань, компаній, де неможливо дотримати соціальну дистанцію",- написала вона.

Український лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська також відреагувала на трагедію.

В Facebook вона розповіла, що ще влітку Мартинюк зустрічався з міністром, а їй він запам'ятався веселою і смішною людиною.

"Веселий, смішний, з приголомшливим почуттям гумору і, як всі лікарі, не сильно звертав увагу на своє здоров'я. Добрий. Люблячий свою сім'ю, свою роботу, людей, колег, хворих і взагалі життя. Я не хочу цього приймати, з ким ми будемо працювати, коли підуть кращі фахівці в медицині? У кого навчатиметься наша молодь? Що робити нашим хворим? І де взагалі якась справедливість в цьому житті?"– описала Голубовська лікаря.

Уточнюється, що лікарі боролися за життя чоловіка 25 днів, але його стан погіршився. Чоловіка підключили до апарату ШВЛ, проте врятувати його не вдалося.

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