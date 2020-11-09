Украинского медика подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось
В частности, во Львове 8 ноября от осложнений COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.
Об этом сообщила руководительница Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко на странице в Facebook.
Руководитель областного лабораторного центра высказала слова сочуствия в связи с гибелью врача и призвала украинцев придерживаться всех требований карантина.
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"Друг, коллега... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека. Вечная память. Соболезнования семье. И умоляю всех: таки маска, таки чистые руки и никаких празднований, компаний, где невозможно соблюсти социальную дистанцию", – написала она.
Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская также отреагировала на трагедию.
В Facebook она рассказала, что еще летом Мартынюк встречался с министром, а ей он запомнился веселым и смешным человеком.
"Веселый, смешной, с потрясающим чувством юмора и, как все доктора, не сильно обращающий внимание на свое здоровье. Добрый. Любящий свою семью, свою работу, людей, коллег, больных и вообще жизнь. Я не хочу этого принимать, с кем мы будем работать, когда уйдут лучшие специалисты в медицине? У кого будет учиться наша молодежь? Что делать нашим больным? И где вообще какая-то справедливость в этой жизни?", – описала Голубовская врача.
Уточняется, что врачи боролись за жизнь мужчины 25 дней, но его состояние ухудшилось. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.
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