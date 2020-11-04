Во Львове перестало биться сердце председателя местного отделения Союза художников Олега Микиты

Трагическую новость сообщила Виктория Сипняк на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Микита Олег Теодорович – художник-оформитель, общественно-культурный деятель. Делегат 1-го (1989) и 2-го (1990) съездов НРУ в Киеве, депутат 1-го созыва Львовского горсовета (1991). 12 лет возглавлял Львовскую областную федерацию тенниса Украины.

«Соболезнования семье и близким. Классный дядька был! ((», «Как жаль, уходят лучшие – вечная ему память», «Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, разделяем боль и печаль. Вечная память и Царство Небесное!», «В этом году это уже слишком. Вечная память! Царство небесное!», – пишут в комментариях.

На прошлой неделе во Львове не стало еще одной известной художницы. 38-летняя Татьяна Думан скончалась после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

О смерти сестры сообщила журналистка Василина Думан.

«В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то нам помочь, то перечисляйте деньги на кислородные аппараты. Моя девочка ушла к любимому Господу. Нам уже ничего не нужно», – написала она в соцсети.

Беда пришла в семью Думан еще летом 2019 года, когда у Тани диагностировали злокачественную опухоль мозга – глиосаркому.

Ее родные и близкие организовали несколько благотворительных мероприятий с целью сбора денег на лечение. Последние дни художница находилась в больнице, и, к сожалению, недуг оказался сильнее. До своего 39-летия она не дожила чуть больше недели.

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