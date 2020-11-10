Президент України Володимир Зеленський має лікуватися у звичайній лікарні, як прості громадяни

Таку думку озвучив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Так, на своїй сторінці в Facebook він зазначив, що глава держави після виявлення у нього небезпечної хвороби повинен лікуватися, як прості громадяни, щоб зрозуміти, до чого привела бездіяльність його команди.