Президент України Володимир Зеленський має лікуватися у звичайній лікарні, як прості громадяни

Таку думку озвучив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Так, на своїй сторінці в Facebook він зазначив, що глава держави після виявлення у нього небезпечної хвороби повинен лікуватися, як прості громадяни, щоб зрозуміти, до чого привела бездіяльність його команди.

"Володимире, ви не герой, і це не піар. Раз у вас температура і ви захворіли короною, у вас з'явилася можливість зрозуміти долю простих людей, які задихаються без кисню, місця в реанімаційних і без ліків, якими будуть вас лікувати. Проїдьтеся в турне по лікарнях, послухайте втомлених лікарів і медсестер. Подивіться в очі задихаючигся, сгораючих та вмираючих і їх родичів",- сказав Бродський.

Підсумовуючи, Бродський припустив, що, можливо, Бог на його прохання послав представникам влади випробування у вигляді коронавірусу. Крім того, він попередив, що приховати факт лікування в елітних клініках нікому не вдасться.

"Ви нічого не робили сім місяців, крім валяння дурня. Якщо я знайду вас і ваших близьких у приватних лікарнях, я буду кричати на всю країну. Ви повинні зрозуміти, що взялися не за свою справу. Будьте здорові, і ваші батьки теж. Упевнений, що будете лікуватися не як прості люди. Ідіть вже до себе в "95 квартал", Трамп вже пішов, не тягніть. Дайте будувати нормальну країну для людей, а не аферистів", – резюмував Бродський у зверненні до Зеленського.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський захворів коронавірусом. Тест показав позитивний результат. Крім нього, заразився і глава ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.